Видео: очевидцы сообщили о пожаре в здании ЦБ
24 августа 2018, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
В здании Центробанка в Москве произошел пожар. Очевидцы с места происшествия сообщили о языках пламени, вырывающихся из окна пятого этажа дома. На место прибыли пожарные расчеты.
В пресс-службе городского управления МЧС агентству "Интерфакс" сообщили, что пожарные прибыли по адресу Неглинная, 12 - к зданию центрального офиса ЦБ.
Площадь пожара в настоящий момент уточняется. Подробностей происшествия пока не поступало. Видео с места событий опубликовала служба РенТв.
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