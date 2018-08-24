Видео: очевидцы сообщили о пожаре в здании ЦБ

В здании Центробанка в Москве произошел пожар. Очевидцы с места происшествия сообщили о языках пламени, вырывающихся из окна пятого этажа дома. На место прибыли пожарные расчеты.

В пресс-службе городского управления МЧС агентству "Интерфакс" сообщили, что пожарные прибыли по адресу Неглинная, 12 - к зданию центрального офиса ЦБ.

Площадь пожара в настоящий момент уточняется. Подробностей происшествия пока не поступало. Видео с места событий опубликовала служба РенТв.