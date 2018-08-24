Провалившийся в центре Москвы в яму грузовик повредил коммуникации
24 августа 2018, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
Провалившийся из-за перегруза в яму на Большой Ордынке в центре Москвы КамАЗ повредил камеру с коммуникациями. Об этом сообщили в префектуре Центрального административного округа столицы.
"Префектура ЦАО выясняет причины и обстоятельства происшествия, связанного с повреждением камеры с коммуникациями на улице Большая Ордынка", - передает РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщали АН, асфальт не выдержал веса грузовика, машина провалилась в яму. Инцидент произошел сегодня днем, убрать машину не могли несколько часов.
Для поднятия КамАза использовались кран и экскаватор. В ходе происшествия никто не пострадал. К настоящему моменту дорожное движение практически восстановлено.
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