Провалившийся в центре Москвы в яму грузовик повредил коммуникации‍

Провалившийся из-за перегруза в яму на Большой Ордынке в центре Москвы КамАЗ повредил камеру с коммуникациями. Об этом сообщили в префектуре Центрального административного округа столицы.

"Префектура ЦАО выясняет причины и обстоятельства происшествия, связанного с повреждением камеры с коммуникациями на улице Большая Ордынка", - передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщали АН, асфальт не выдержал веса грузовика, машина провалилась в яму. Инцидент произошел сегодня днем, убрать машину не могли несколько часов.

Для поднятия КамАза использовались кран и экскаватор. В ходе происшествия никто не пострадал. К настоящему моменту дорожное движение практически восстановлено.