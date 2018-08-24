В омском детсаду объяснили, зачем учреждению нужен забор с колючей проволокой

Директор частного детского сада в Омске в пятницу объяснила, зачем учреждению нужен забор с ключей проволокой. Ранее информация об установке подобного ограждения вызвала в сети бурный резонанс.

Глава детсада Ирина Бетлей подчеркнула, что руководство учреждения пошло на такой шаг, чтобы защитить воспитанников от вандалов. По ее словам, подростки из соседнего дома часто находились на территории игровой площадки, курили, употребляли там спиртные напитки и разбрасывали стекла, передает РИА "Новости". Женщина заметила, что родители детей, которые посещают этот садик, поддержали инициативу руководства.

Ранее снимок площадки, обнесенной высоким забором с колючей проволокой, привел к спортам и обсуждениям среди местных жителей. Якобы со стороны детский сад напоминал колонию строгого режима.