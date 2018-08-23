Танк Т-34 перевернулся после парада в Курске, никто не пострадал

Танк Т-34, возглавлявший колонну техники на военном параде в Курске по случаю 75-летия победы в Курской битве, после завершения мероприятия перевернулся при погрузке на трал. Никто не пострадал.

«23 августа около 12.10 мск в Курске после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал. Ремонтное подразделение, прибывшее на место, оперативно погрузило танк на трал. Затем бронемашина была доставлена в пункт дислокации», - сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Танк Т-34-85, возглавлявший колонну техники на военном параде в Курске, посвященном 75-летию победы в Курской битве, был доставлен из Ленинградской области. Всего в парадной колонне прошло 75 единиц техники, включая танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня. После прохождения механизированной колонны над зрителями пролетели самолеты и вертолеты. На военный парад в Курске пришло около 17 тысяч зрителей, сообщает ТАСС.