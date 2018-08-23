В Ленобласти бойцовый пес спас 11-летнюю хозяйку от похитителя

В городе Сясьстрой Ленинградской области пес бойцовской породы предотвратил преступление. Во время прогулки собака отбила нападение неизвестного мужчины, попытавшегося похитить 11-летнюю хозяйку.

В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что ее 11-летняя дочь гуляла с собакой породы питбультерьер, когда на нее напал неизвестный мужчина. Он схватил девочку за ноги и потащил в лес. По дороге он бил ребенка палкой. Питбуль прогрыз намордник и кинулся на защиту своей маленькой хозяйки. Злоумышленник не смог совладать с бойцовым псом. Он вынужден был выпустить жертву и убежать.

Полиция Ленинградской области объявила розыск злоумышленника. По описанию это худощавый бородатый мужчина с татуировкой на щеке. Он был одет в черную одежду, сообщает РИА Новости.