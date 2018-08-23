Дрейфовавших в Черном море супругов спас Христос

Экипаж греческого танкера спас двух людей, несколько дней дрейфовавших на лодке в Черном море у побережья Краснодарского края. Муж и жена решили порыбачить, но ветер отнес их лодку далеко от берега.

Спасенными оказались жители Новороссийска, супружеская пара. Гражданка России Надежда Ачапкина и ее супруг, гражданин Армении Михаил Алавердян вышли в море на надувной лодке, чтобы порыбачить недалеко от мыса Мысхако. Но поднявшийся ветер отнес их лодку далеко от берега, и супруги не смогли вернуться самостоятельно.

Супруги пережили шторм и дрейфовали в лодке несколько дней без запасов провизии, молясь о спасении. Привлечь внимание проходящих мимо судов им не удавалось, а свои мобильные телефоны они оставили в машине на берегу. Лишь на пятый день их заметил экипаж греческого танкера.

«С греческого судна российским пограничникам передали гражданку России и гражданина Армении, мужа с женой. Моряки увидели, что они дрейфуют в море на лодке, и приняли их на борт. Родственники привезли их паспорта, личности подтвердили. Супруги дрейфовали по морю несколько дней и все это время молились. Во время одной из молитв на горизонте появилось судно, которое и спасло их. Символично, что капитана танкера-спасителя зовут Христос. Христос Константинидис», - рассказали ТАСС в оперативных службах Краснодарского края.