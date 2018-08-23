В детской поликлинике Южно-Сахалинска обрушилась часть потолка

В педиатрическом отделении №1 городской детской поликлиники Южно-Сахалинска обрушилась часть потолка. Большой кусок штукатурки вместе с плафоном упал в коридоре рядом с процедурным кабинетом.

На данный момент на место выехала специальная комиссия министерства здравоохранения. С понедельника все службы будут переведены в главное здание поликлиники на улице Емельянова, сообщают РИА Новости. Пострадавших нет.

Исполняющая обязанности главного врача поликлиники Ольга Приходько сказала, ремонт в здании проводился, однако помещение само старое и находится в не очень хорошем состоянии.

На данный момент министерством здравоохранения Сахалинской области решается вопрос о строительстве новой поликлиники.