В детской поликлинике Южно-Сахалинска обрушилась часть потолка
23 августа 2018, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
В педиатрическом отделении №1 городской детской поликлиники Южно-Сахалинска обрушилась часть потолка. Большой кусок штукатурки вместе с плафоном упал в коридоре рядом с процедурным кабинетом.
На данный момент на место выехала специальная комиссия министерства здравоохранения. С понедельника все службы будут переведены в главное здание поликлиники на улице Емельянова, сообщают РИА Новости. Пострадавших нет.
Исполняющая обязанности главного врача поликлиники Ольга Приходько сказала, ремонт в здании проводился, однако помещение само старое и находится в не очень хорошем состоянии.
На данный момент министерством здравоохранения Сахалинской области решается вопрос о строительстве новой поликлиники.
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