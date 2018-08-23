В аэропорту Симферополя задержали несколько рейсов

В международном аэропорту Симферополя накануне вечером произошла задержка нескольких рейсов, связанная с проведением внеплановых работ по обеспечению безопасности аэропорта.

Накануне вечером «Боинг-747», следовавший в Крым, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Согласно появившейся в прессе информации, лайнер пришлось посадить из-за поступившего сообщения о бомбе на борту.

В связи с этим в международном аэропорту Симферополя возникли отклонения от графика прилета-вылета самолетов. Несколько рейсов было задержано в связи с проведением внеплановых работ по обеспечению безопасности аэропорта. В настоящий момент все службы аэропорта работают в штатном режиме, прилет и вылет воздушных судов осуществляется по графику, сообщает ИА Регнум.