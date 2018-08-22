Один из альпинистов, пострадавших от удара молнии на Эльбрусе, скончался

В среду, 22 августа, стало известно, что один из альпинистов, пострадавших на Эльбрусе от удара молнии, скончался. В ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии заявили, что мужчина умер при транспортировке.

Женщина 1983 года рождения, которую удалось вывезти со склона, доставлена в медицинское учреждение. Согласно последней информации, оба альпиниста приехали на Эльбрус из Брянска.

Как сообщает сегодня вечером РИА "Новости", тело погибшего уже передано сотрудникам оперативно-следственной группы. В спасательной операции принимали участие шестеро специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.