Молния ударила сразу в двух альпинистов на Эльбрусе
22 августа 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Молния ударила сразу в двух альпинистов, которые пытались взойти на Эльбрус. Согласно последней информации, предоставленной ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, на помощь туристам отправились спасатели.
Известно, что молния попала в двух альпинистов, которые находились на высоте 4300 и 4200 метров. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточняет в среду, 22 августа, РИА "Новости". Состояние другого оценивается как средней степени тяжести.
К месту инцидента сейчас направляются шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Подробностей случившегося пока не поступало.
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