Молния ударила сразу в двух альпинистов на Эльбрусе

Молния ударила сразу в двух альпинистов, которые пытались взойти на Эльбрус. Согласно последней информации, предоставленной ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, на помощь туристам отправились спасатели.

Известно, что молния попала в двух альпинистов, которые находились на высоте 4300 и 4200 метров. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточняет в среду, 22 августа, РИА "Новости". Состояние другого оценивается как средней степени тяжести.

К месту инцидента сейчас направляются шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Подробностей случившегося пока не поступало.