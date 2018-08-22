Крымчанка украла крупную сумму у гадалки, которая предсказала ей скорую прибыль
22 августа 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Крымчанка украла у пожилой гадалки, которая предсказала ей скорое получение крупной прибыли, 70 тысяч рублей. Об этом в среду, 22 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.
С заявлением о пропаже денег в полицию обратилась 62-летняя жительница Симферополя, которая сообщила, что 32-летняя посетительница похитила у нее наличные. В полиции отметили, что подозреваемая и гадалка были знакомы довольно давно, передает РИА "Новости".
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже. Если вина женщины будет доказана, ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.
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