Крымчанка украла крупную сумму у гадалки, которая предсказала ей скорую прибыль

Крымчанка украла у пожилой гадалки, которая предсказала ей скорое получение крупной прибыли, 70 тысяч рублей. Об этом в среду, 22 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

С заявлением о пропаже денег в полицию обратилась 62-летняя жительница Симферополя, которая сообщила, что 32-летняя посетительница похитила у нее наличные. В полиции отметили, что подозреваемая и гадалка были знакомы довольно давно, передает РИА "Новости".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже. Если вина женщины будет доказана, ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.