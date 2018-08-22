При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли трое детей

При пожаре в частном доме в селе Нежинское под Волгоградом погибли сегодня трое детей. Соответствующие данные днем в среду, 22 августа, предоставили в пресс-службе областного управления МЧС.

Информация о пожаре в доме площадью 6 на 9 квадратных метров поступила в 11.53. Во время разбора завалов были найдены тела двух детей 2007 года рождения, а также ребенка 2016 года рождения. В ведомстве уточнили, что все погибшие, вероятно, являются мальчиками, передает ТАСС.

Сейчас на месте пожара работают специалисты пожарной испытательной лаборатории, которые пытаются выяснить точную причину возгорания.