В Петербурге с арки Главного штаба обрушились строительные леса

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади сегодня произошло обрушение строительных лесов с крыши арки Главного штаба. При ЧП пострадали двое мужчин и девушка, погибших нет.

«Пострадали двое мужчин 1951 и 1981 года рождения, и 16-летняя девушка. Не все они являются гражданами России. Один из мужчин – иностранец, у него рассечена бровь. Травма легкой степени тяжести», - сообщили в городском ГУ МЧС.

Спасатели также добавили, что к настоящему моменту угроза дальнейшего обрушения строительных лесов ликвидирована полностью. Обрушение произошло в западном крыле здания Главного штаба. Здание Эрмитажа не было затронуто и не пострадало при инциденте, сообщает РИА Новости.