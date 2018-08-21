В Петербурге с арки Главного штаба обрушились строительные леса
21 августа 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади сегодня произошло обрушение строительных лесов с крыши арки Главного штаба. При ЧП пострадали двое мужчин и девушка, погибших нет.
«Пострадали двое мужчин 1951 и 1981 года рождения, и 16-летняя девушка. Не все они являются гражданами России. Один из мужчин – иностранец, у него рассечена бровь. Травма легкой степени тяжести», - сообщили в городском ГУ МЧС.
Спасатели также добавили, что к настоящему моменту угроза дальнейшего обрушения строительных лесов ликвидирована полностью. Обрушение произошло в западном крыле здания Главного штаба. Здание Эрмитажа не было затронуто и не пострадало при инциденте, сообщает РИА Новости.
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