СК возбудил дело после грубого задержания полицейским пассажира в Домодедово

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, допущенного полицейским при задержании нетрезвого гражданина в московском аэропорту Домодедово.

«19 августа на привокзальной площади аэропорта Домодедово сотрудник ППС при задержании гражданина применил к нему насилие, выходящее за пределы допустимого. После скандального задержания в Домодедово возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейским», - сообщили в Следственном комитете.

Гражданин, о задержании которого идет речь, был пьян, нецензурно выражался, оскорблял полицейских и окружающих, проследовать в дежурную часть добровольно отказался, прокомментировали скандальную ситуацию в управлении МВД на транспорте по ЦФО. При проверке документов гражданин вырвал свой паспорт из рук полицейского и нецензурно оскорбил его, сообщает RT.