Туристку из Липецкой области эвакуировали с Эльбруса
21 августа 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Туристку из Липецкой области, которой внезапно стало плохо, удалось эвакуировать с Эльбруса. Согласно последней информации, самочувствие женщины резко ухудшилось в минувший понедельник, 20 августа.
Спасатели получили сигнал о том, что туристка-одиночка находится на южном склоне Эльбруса на высоте 5,2 тысячи метров. Как сообщает сегодня Lipetskmedia, отряд из трех человек незамедлительно выехал на место. Оказалось, что туристку необходимо эвакуировать.
Специалисты доставили жительницу Ельца на поляну "Азау", где ей стало значительно лучше. Впоследствии она отказалась от дальнейшей помощи спасателей.
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