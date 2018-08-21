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Ребенок погиб в Красноярском крае при взрыве газового баллона в автомобиле
21 августа 2018, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Ужур Красноярского края из-за взрыва газового баллона в багажнике автомобиля погиб четырехлетний мальчик. Соответствующую информацию предоставили сотрудники Следственного комитета РФ.
Происшествие случилось днем в понедельник, 20 августа, на улице Горького. Известно, что ожоги получил 43-летний владелец автомобиля, а также двое его детей. Впоследствии четырехлетний ребенок скончался в реанимации.
Известно, что мужчина вместе с сыном и дочерью заменили газовый баллон. Они сдали старый, получили новый и положили его в багажник. В какой-то момент водитель услышал, что газ выходит. Он остановил машину и решил проверить емкость. Баллон взорвался, когда он открыл багажник.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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