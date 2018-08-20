Рабочий выжил после удара током и падения с высоты на заводе в Петербурге

На одном из заводов Санкт-Петербурга в минувшее воскресенье, 19 августа, серьезно пострадал рабочий. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе городского Следственного комитета.

Происшествие случилось в Колпинском районе Северной столицы. Согласно последним данным, мужчина получил удар током, а затем упал с большой высоты, однако смог выжить. Как уточняет "Росбалт", в настоящий момент пострадавший находится в реанимации.

Сейчас по факту случившегося на заводе проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства данного инцидента.