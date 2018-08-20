В многоэтажке на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар, погиб человек

На северо-востоке Москвы при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. Соответствующую информацию в понедельник, 20 августа, предоставили в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, пламя вспыхнуло на балконах на четырех этажах дома номер 6 по улице Илимская. Очаг возгорания был расположен в квартире на девятом этаже. Специалисты экстренно эвакуировали 22 жителей здания, в частности четырех детей, передает РИА "Новости".

Пожар удалось потушить к 4.43. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность погибшего.