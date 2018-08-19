Турист из Италии во время осмотра музея в Порту провалился в дыру, которая оказалась инсталляцией под названием "Спуск в Лимб". Мужчина упал с высоты около 2,5 метра, серьезных повреждений не получил.

После инцидента рядом с инсталляцией был размещен предупреждающий знак, а сотрудник музея теперь внимательно следит за посетителями, сидя в инсталляции.

Арт-объект создан художником Аниш Капуром в 1992 году.