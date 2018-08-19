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Под Туапсе скала обрушилась на пляж с людьми
19 августа 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Туапсинском районе в поселке Новомихайловском часть скалы обвалилась на оживленный пляж. В это время было много отдыхающих и стояли припаркованные автомобили. Люди, к счастью, не пострадали.
Камнепад повредил несколько машин, обломки сыпались не мелкие. Рядом располагается кемпинг, стоят палатки. Их камни не повредили.
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