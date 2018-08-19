Под Туапсе скала обрушилась на пляж с людьми

В Туапсинском районе в поселке Новомихайловском часть скалы обвалилась на оживленный пляж. В это время было много отдыхающих и стояли припаркованные автомобили. Люди, к счастью, не пострадали.

Камнепад повредил несколько машин, обломки сыпались не мелкие. Рядом располагается кемпинг, стоят палатки. Их камни не повредили.