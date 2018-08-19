В Киеве из-за ливня образовался провал на дороге
19 августа 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Сильный ливень с ураганным ветром до 18 м/с повалили деревья в центре столицы Украины, затоплены пешеходные переходы, на проезжей части провалился асфальт на улице Антоновича.
Гроза прошла в Киеве в ночь на 16 августа. Еще один ливень обрушился воскресной ночью. Многие автомобили оказались под водой, люди из них выбирались на крыши машин.
Сейчас с последствиями стихии борются коммунальные службы города.
Вчера в управлении госслужбы Украины по ЧС во Львовской области сообщили, что спасатели эвакуировали 130 человек из затопленных из-за ливня маршруток и машин во Львове.
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