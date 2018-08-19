На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Андроповском районе Ставропольского края произошло ДТП. В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком два человека погибли, 17 получили ранения. Среди пострадавших – пятеро детей.

Авария произошла на трассе «Кавказ» в Андроповском районе Ставропольского края. Рейсовый пассажирский автобус «Сетра», следовавший по маршруту Тбилиси – Краснодар, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Два человека погибли, сообщает РИА Новости.

«В больнице Невинномысска находится девять человек, из них двое детей. Восемь человек находится в больнице Пятигорска, из них трое – дети. Пассажиры, которые не пострадали в ДТП, временно размещены в Доме культуры села Куршава», - сообщили в Главном управлении МЧС по Ставрополью.

«По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся впереди него грузовым КамАЗом», - сообщили в краевом управлении ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции также уточнили, что на месте ДТП в настоящее время затруднено движение транспорта.