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На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
19 августа 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Андроповском районе Ставропольского края произошло ДТП. В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком два человека погибли, 17 получили ранения. Среди пострадавших – пятеро детей.
Авария произошла на трассе «Кавказ» в Андроповском районе Ставропольского края. Рейсовый пассажирский автобус «Сетра», следовавший по маршруту Тбилиси – Краснодар, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Два человека погибли, сообщает РИА Новости.
«В больнице Невинномысска находится девять человек, из них двое детей. Восемь человек находится в больнице Пятигорска, из них трое – дети. Пассажиры, которые не пострадали в ДТП, временно размещены в Доме культуры села Куршава», - сообщили в Главном управлении МЧС по Ставрополью.
«По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся впереди него грузовым КамАЗом», - сообщили в краевом управлении ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции также уточнили, что на месте ДТП в настоящее время затруднено движение транспорта.
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