На Волге в Астраханской области сняли с мели грузовой теплоход
19 августа 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Танкер «Волгонефть-165» с грузом дизельного топлива, севший накануне на мель на Волге в районе села Никольское Енотаевского района Астраханской области, успешно снят с мели и продолжает движение.
В результате посадки на мель судно, везущее 4639 тонн дизельного топлива, не получило пробоин, его судовой ход не нарушен. Утечки нефтепродуктов не произошло, среди 11 человек экипажа пострадавших нет, уточнили в Главном управлении МЧС по Астраханской области.
Для того, чтобы снять грузовой теплоход с мели, судовладелец привлек буксир из Волгограда. Танкер успешно снят с мели в 23.00 мск и продолжает движение по маршруту Туркмения – Астрахань – Грузия.
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