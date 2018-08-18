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//Происшествия 13+

В Киеве на репетиции парада ЗРК «Бук» врезался в бизнес-центр

18 августа 2018, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве на репетиции парада ЗРК «Бук» врезался в бизнес-центр
facebook.com/vashvlad

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» врезался в стену бизнес-центра «Астарта» на углу Нижнего Вала и Набережно-Крещатицкой улицы в Киеве. Зенитная установка повредила фасад здания. 

Военные ДНР ждут парада в Киеве на день независимости Украины

Военные ДНР ждут парада в Киеве на день независимости Украины

Что послужило причиной ДТП, непонятно. Очевидцы размещают фото и видео в соцсетях. "Вот вам и парад!", - комментируют они происшествие.

Парад по случаю Дня независимости Украины в Киеве состоится 24 августа. Сегодня проходила его репетиция.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В течение нескольких недель США могут ввести санкции по "Северному потоку-2"

В течение нескольких недель США могут ввести санкции по "Северному потоку-2"

По данным издания The Wall Street Journal Соединённые Штаты завершают работу над пакетом санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток – 2». Как сообщает источник, в течение нескольких недель их могут применить.

//Политика

Путин: РФ готова продолжать поиск решений по урегулированию украинского кризиса

Путин: РФ готова продолжать поиск решений по урегулированию украинского кризиса

Перед встречей с канцлером ФРГ Ангела Меркель президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва готова продолжать поиск решений по урегулированию украинского кризиса.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

Эрдоган: Турция ведет подготовку строительства канала "Стамбул"

Эрдоган: Турция ведет подготовку строительства канала "Стамбул"

Президент Турции Тайип Эрдоган, заявил о подготовке строительства канала «Стамбул». По его словам, он станет альтернативой проливу Босфор. Тайим Эрдоган сообщил, что строительство канала – самый крупный проект в истории Турции.

//Политика

Порошенко запретил "оборонке" выплачивать России долги

Порошенко запретил "оборонке" выплачивать России долги

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, освобождающий предприятия государственного концерна "Укроборонпром" от обязательств по расторгнутым договорам с Российской Федерацией.

//Новости ADWILE

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//Политика

Марию Бутину неожиданно перевели в другую тюрьму

Марию Бутину неожиданно перевели в другую тюрьму

Задержанную в США россиянку Марию Бутину без объяснения причин перевели в другую тюрьму, которая находится в Александрии, штат Вирджиния. Об этом заявил адвокат гражданки России Роберт Дрисколл.

//Происшествия

Источник: Появились подробности гибели сына экс-депутата Шингаркина

Источник: Появились подробности гибели сына экс-депутата Шингаркина

В субботу, 18 августа, сын бывшего депутата Государственной думы выпрыгнул из окна вместе со своей девушкой. На месте гибели нашли предсмертную записку. Позже стало известно содержание этого письма.

//Шоу-бизнес

Лолита опубликовала видео с избавлением от одежды

Лолита опубликовала видео с избавлением от одежды

Популярная певица Лолита на своей странице в Instagram опубликовала архивную видеозапись, в которой она раздевается во время выступления. Она прокомментировала, что разместила запись в преддверии своего 55-летия.

//Шоу-бизнес

Акиньшина рассказала о разводе с мужем, не дожидаясь слухов в "грязных газетах"

Акиньшина рассказала о разводе с мужем, не дожидаясь слухов в "грязных газетах"

Оксана Акиньшина сообщила о разводе с мужем продюсером Арчилом Геловани сообщила на страницах своей социальной сети. Пользователи связали такое решение звезды с недавней встречей с прежним возлюбленным

//Спорт

"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0

"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0

В субботу московский "Спартак" в гостях одержал победу над "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.

//Происшествия

В Киеве на репетиции парада ЗРК «Бук» врезался в бизнес-центр

В Киеве на репетиции парада ЗРК «Бук» врезался в бизнес-центр

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» врезался в стену бизнес-центра «Астарта» на углу Нижнего Вала и Набережно-Крещатицкой улицы в Киеве. Зенитная установка повредила фасад здания.

//Новости партнеров

//Общество

Лукашенко назвал позицию прежнего правительства Белоруссии безмозглой

Лукашенко назвал позицию прежнего правительства Белоруссии безмозглой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением, что прежнее правительство Белоруссии занимало безмозглую позицию по тарифам в сфере ЖКХ. Об этом он сообщил в рамках переговоров с международным валютным фондом о кредитной программе.

//Общество

Дмитрий Песков повстречался с бывшей женой на юбилее тещи

Дмитрий Песков повстречался с бывшей женой на юбилее тещи

Накануне Дмитрий Песков поздравил с юбилеем бывшую тещу и бабушку своих трех детей - Галину Николаевну. Маме Екатерины Солоцинской исполнилось 65 лет. Екатерина опубликовала фото с экс-мужем.

//В мире

Госдума: Парламент Турции создаст группу дружбы с российскими парламентариями

Госдума: Парламент Турции создаст группу дружбы с российскими парламентариями

Депутат Государственной думы Вячеслав Володин по итогам визита в Анкару сообщил, что парламент Турции создаст группу дружбы с парламентариями России. По его словам, в Госдуме такая группа дружбы с парламентом Турции существует, а у них – нет.

//Политика

Путин: "Северный поток-2" не закрывает возможности транзита газа через Украину

Путин: "Северный поток-2" не закрывает возможности транзита газа через Украину

Будущий транзит российского газа через Украину, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова, заявил Владимир Путин.

//Происшествия

Восемь человек стали жертвами наводнения во Вьетнаме

Восемь человек стали жертвами наводнения во Вьетнаме

Восемь человек стали жертвами наводнения во Вьетнаме, еще два человека числятся без вести пропавшими. Об этом сообщает местное издание VN Express со ссылкой на местные власти.

//Политика

Меркель считает, что транзит газа через Украину нужно сохранить

Меркель считает, что транзит газа через Украину нужно сохранить

В Германии начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Они проходят в правительственной резиденции Мезеберг, которая расположена недалеко от Берлина.

//В мире

Руководство компании, обслуживавшей мост в Генуе, впервые принесло извинения

Руководство компании, обслуживавшей мост в Генуе, впервые принесло извинения

Сегодня руководство компании, обслуживавшей мост в Генуе, впервые принесло свои извинения жителям города. Компания выразила соболезнования всем родственникам погибших, а также пообещала создать специальный фонд, средства которого будут предназначены для пострадавших.

//Общество

Песков рассказал о тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Песков рассказал о тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Бракосочетание главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера прошло в «непринужденной и очень теплой атмосфере», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

//Новости СМИ2

//В мире

В Сети высмеяли предложение киевских властей отказаться от горячей воды

В Сети высмеяли предложение киевских властей отказаться от горячей воды

Украинские пользователи социальных сетей высмеяли заявление Киева о пользе отказа от горячей воды. По мнению большинства, такими темпами правительство Украины скоро заставит жителей полностью отказаться от цивилизации.

//Общество

Хоккеист Александр Овечкин впервые стал отцом

Хоккеист Александр Овечкин впервые стал отцом

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская, стали родителями. Сведения о пополнении в семействе известного хоккеиста появились в Instagram баскетболиста Виталия Фридзона.

//Шоу-бизнес

Певица Дубцова об отдыхе на Мальдивах: "Страшно было очень"

Певица Дубцова об отдыхе на Мальдивах: "Страшно было очень"

Российская певица Ирина Дубцова попала под сильнейший шторм. 36-летняя артистка решила отправиться на ночную рыбалку, однако она не могла предположить, что на неё обрушится стихия.

//В мире

Климкин раскритиковал украинских школьников

Климкин раскритиковал украинских школьников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратил внимание на результаты тестирования выпускников школ: "Это же тотальная катастрофа". Как выяснилось, половина школьников не может сокращать дроби.

//Политика

Эрдоган: Турецкая армия продолжит операции в Сирии и Ираке

Эрдоган: Турецкая армия продолжит операции в Сирии и Ираке

Турецкая Республика намерена продолжить проведение контртеррористических операций на территории соседних ей государств - Сирии и Ирака, заявил сегодня глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

//Происшествия

В Краснодарском крае поезд столкнулся с трактором

В Краснодарском крае поезд столкнулся с трактором

На перегоне Шенджий — Энем-2 произошло происшествие. В 14 часов 15 минут водитель трактора "Кировец" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

//Новости Redtram

//Общество

Погибшего в Таджикистане альпиниста похоронили в Воронеже

Погибшего в Таджикистане альпиниста похоронили в Воронеже

В субботу, 18 августа, на Буденновском кладбище в Воронеже прошли похороны альпиниста Тимура Барабанова, погибшего в горах Таджикистана при аварии вертолета. Об этом сообщает председатель воронежской Федерации альпинизма Екатерина Данилкова.

//Непознанное

Уфолог считает, что Планета Х изменила траекторию из-за ракет NASA

Уфолог считает, что Планета Х изменила траекторию из-за ракет NASA

Уфолог высказал предположение, что планета Нибиру не столкнулась с Землей благодаря NASA. Аэрокосмическому агентству удалось изменить траекторию Планеты Х, выпустив по ней секретные ракеты.

//Происшествия

При стрельбе в екатеринбургском кафе ранили охранника

При стрельбе в екатеринбургском кафе ранили охранника

В одном из кафе Екатеринбурга в результате стрельбы пострадал охранник. Инцидент произошел в пятницу, 17 августа, по улице Сакко и Ванцетти. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

//Политика

Приехавший на свадьбу Владимир Путин написал пожелание на машине и уехал

Приехавший на свадьбу Владимир Путин написал пожелание на машине и уехал

Свадебная церемония главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и бизнесмена из Австрии Вольфганга Майлингера была отложена из-за задержки российского лидера Владимира Путина, сообщил австрийский телеканал Oe24.

//Общество

Украинская армия проиграет из-за «окопной войны»

Украинская армия проиграет из-за «окопной войны»

«Окопная война» может стать причиной проигрыша украинской армии. Такое мнение в разговоре с корреспондентом АН высказал один из представителей штаба военного командования армии Донецкой народной республики с позывным Ворон.

//В мире

Германия: Мы можем начать переговоры о снятии санкций с РФ при одном условии

Германия: Мы можем начать переговоры о снятии санкций с РФ при одном условии

В интервью газете Welt am Sonntag глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал условие начала переговоров о снятии санкций с России. По его словам, это возможно только после после реализации минских соглашений по украинскому урегулированию.

//Политика

Разведка ДНР: ВСУ готовят обстрел беспилотника ОБСЕ

Разведка ДНР: ВСУ готовят обстрел беспилотника ОБСЕ

Военные силы Украины ведет подготовку к обстрелу беспилотного летательного аппарата ОБСЕ вблизи линии соприкосновения на юге Донбасса. Об этом свидетельствую данные разведки, сообщает новостная лента ДНР.

//Происшествия

Сын экс-депутата Шингаркина найден мертвым

Сын экс-депутата Шингаркина найден мертвым

19-летний сын бывшего депутата Государственной думы Максима Шингаркина Роман выпрыгнул из окна вместе с девушкой, предварительно сковав с ней руки наручниками. Их тела нашли на улице Московской в Железнодорожном.

//Здоровье

Почему у «сов» чаще возникают проблемы со здоровьем

Почему у «сов» чаще возникают проблемы со здоровьем

Проведя масштабные исследования, специалисты выяснили, что «совы» чаще страдают диабетом, респираторными заболеваниями, а также психическими и неврологическими расстройствами.

//В мире

Трамп: Я привык к фейковым новостям

Трамп: Я привык к фейковым новостям

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на своей страничке в Twitter сделал очередное заявление. В социальных сетях лидер США написал, что привык к фейковым новостям и не собирается их искоренять.

//Общество

Венедиктов: Канал "Эхо Москвы" на YouTube взломан

Венедиктов: Канал "Эхо Москвы" на YouTube взломан

Неизвестные взломали аккаунт радиостанции "Эхо Москвы" на YouTube и уничтожили его. Об этом сегодня в своем Telegram сообщил главный редактор станции Алексей Венедиктов.

//Политика

Британцы заволновались из-за активности российских подлодок

Британцы заволновались из-за активности российских подлодок

Офицеры Королевского флота Британии выразили беспокойство "высокой активностью" российских подлодок в Атлантическом океане и пообещали обеспечить безопасность похода нового авианосца "Королева Елизавета" в США.

//Политика

Владимир Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии‍

Владимир Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии‍

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в аэропорт города Грац, в котором пройдет торжество по случаю свадьбы австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль.

//Шоу-бизнес

"Она влюбилась, она не виновата", стало известно имя любовницы мужа Риты Дакоты

"Она влюбилась, она не виновата", стало известно имя любовницы мужа Риты Дакоты

Когда Рита Дакота рассказа о многочисленных изменах Влада Соколовского, многие подписчики не оставляли попытки «вычислить» хотя бы одну из них. Разоблачения не заставили себя долго ждать.

//В мире

В Гане объявили неделю траура по причине смерти экс-генсека ООН Кофи Аннана

В Гане объявили неделю траура по причине смерти экс-генсека ООН Кофи Аннана

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН Кофи Аннана объявил неделю траура в стране. Об этом сообщается на сайте главы государства.

//Происшествия

Во Львове пришлось эвакуировать людей из затопленных ливнем автомобилей

Во Львове пришлось эвакуировать людей из затопленных ливнем автомобилей

В управлении госслужбы Украины по ЧС во Львовской области сообщили, что спасатели эвакуировали 130 человек из затопленных из-за ливня маршруток и машин во Львове. Вчера в городе выпало 28% осадков от месячной нормы.

//Шоу-бизнес

Фото Юлии Зиминой без макияжа вызвало ажиотаж в сети

Фото Юлии Зиминой без макияжа вызвало ажиотаж в сети

Фото телеведущей и актрисы Юлии Зиминой без макияжа восхитило ее поклонников. Без прикрас 37-летняя теледива выглядит не старше, чем лет на 18. Интересно, что сфотографировала маму малышка-дочь Зиминой.

//Политика

Лукашенко провел кадровые перестановки в правительстве

Лукашенко провел кадровые перестановки в правительстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства своей страны. Изменения коснулись десятков человек. Кадровые решения лидер государства озвучил сегодня, 18 августа.

//Общество

Ученые-медики выявили, как диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии

Ученые-медики выявили, как диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии

Ученые Сеульского национального университета провели исследование и выявили взаимосвязь состояния сетчатки глаза и клеток головного мозга, которые начинают погибать на ранней стадии болезни Паркинсона.

//Криминал

Главу ФОМС Дагестана подозревают в финансовом мошенничестве

Главу ФОМС Дагестана подозревают в финансовом мошенничестве

Главу дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова подозревают в создании преступной банды, а также в совершении преступных финансовых манипуляций.

//Шоу-бизнес

Волочкова возмутила новыми фото: со священником и шпагат на дереве

Волочкова возмутила новыми фото: со священником и шпагат на дереве

К фотографиям Анастасии Волочковой со шпагатом общественность уже почти привыкла. Но подпись балерины к фото со священником многих возмутила. Волочкова признается, что она посещает святые места.

//Шоу-бизнес

Певец Данко отказывается помогать больной дочери, алименты требуют через суд

Певец Данко отказывается помогать больной дочери, алименты требуют через суд

Певец Данко бросил семью и не общается с больной дочерью. Гражданская жена исполнителя и мать его двух детей, пришла на телевидение, чтобы потребовать у него денег на содержание ребенка.

//В мире

Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз

Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об увеличении с 20 августа текущего года минимальной заработной платы в стране, а также назвал курс венесуэльской валюты «петро».

//Общество

В Екатеринбурге автоледи перепутала педали, автомобиль сбил людей на остановке

В Екатеринбурге автоледи перепутала педали, автомобиль сбил людей на остановке

В Екатеринбурге в пятницу утром серьезное ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, произошло в районе Южного автовокзала. Женщина - водитель автомобиля "NISSAN" перепутала педали.

//В мире

Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍

Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍

Седьмой генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан скончался сегодня, 18 августа, в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Международная организация по миграции ООН.

//Спорт

Александр Головин замечен в ночном клубе в Монте-Карло

Александр Головин замечен в ночном клубе в Монте-Карло

Полузащитник сборной России по футболу, который после Чемпионата мира по футболу-2018, приглашен во французский клуб «Монако» Александр Головин уже якобы стал фигурантом скандальной истории.

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