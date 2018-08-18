В Киеве на репетиции парада ЗРК «Бук» врезался в бизнес-центр

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» врезался в стену бизнес-центра «Астарта» на углу Нижнего Вала и Набережно-Крещатицкой улицы в Киеве. Зенитная установка повредила фасад здания.

Что послужило причиной ДТП, непонятно. Очевидцы размещают фото и видео в соцсетях. "Вот вам и парад!", - комментируют они происшествие.

Парад по случаю Дня независимости Украины в Киеве состоится 24 августа. Сегодня проходила его репетиция.