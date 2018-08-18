Восемь человек стали жертвами наводнения во Вьетнаме, еще два человека числятся без вести пропавшими. Об этом сообщает местное издание VN Express со ссылкой на местные власти.

По словам источника, 10 тысяч человек покинули свои дома из-за сильных ливней, вызванных тайфуном "Bebinca". Он уже стал четвёртым тайфуном, который образовался в этом году в Южно-Китайском море. В пятницу, 17 августа, "Bebinca" стих до тропической депрессии, однако стал причиной сильных ливней. В результате чего они вызвали в нескольких районах страны наводнения.

Председатель района Куан Хоа провинции Тханьхоа на севере Вьетнама Труонг Нхо Ту сообщил, что примерно 28 домохозяйств в подверженных наводнениям районах были эвакуированы, пишут РИА Новости.