В Краснодарском крае поезд столкнулся с трактором

На перегоне Шенджий — Энем-2 произошло происшествие. В 14 часов 15 минут водитель трактора "Кировец" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

По информации пресс-службы Северно-Кавказской железной дороги, пострадал водитель трактора. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - пишет источник.

В результате ДТП задержаны пассажирские поезда дальнего следования Москва – Адлер, Адлер – Уфа и пригородный поезд Краснодар – Горячий Ключ.