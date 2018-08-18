В Краснодарском крае поезд столкнулся с трактором
18 августа 2018, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
На перегоне Шенджий — Энем-2 произошло происшествие. В 14 часов 15 минут водитель трактора "Кировец" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
По информации пресс-службы Северно-Кавказской железной дороги, пострадал водитель трактора. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - пишет источник.
В результате ДТП задержаны пассажирские поезда дальнего следования Москва – Адлер, Адлер – Уфа и пригородный поезд Краснодар – Горячий Ключ.
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