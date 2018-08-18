Источник: Появились подробности гибели сына экс-депутата Шингаркина

В субботу, 18 августа, сын бывшего депутата Государственной думы выпрыгнул из окна вместе со своей девушкой. На месте гибели нашли предсмертную записку.

Как сообщает РЕН ТВ, стало известно содержание этого письма. В нем влюбленные объясняют причины своего рокового поступка. По всей видимости, записка была составлена и парнем и девушкой: предложения написаны то в женском, то в мужском роде.

Судя по содержанию письма, девушка испытывала серьезные психологические проблемы, в частности, страдала от аутоагрессии. Помимо этого, она пожаловалась, что в последнее время ей было тяжело принимать пищу.

По словам одного из авторов, родители чувствовали, что с ними что-то не так, и пытались исправить ситуацию. Однако их помощь не была принята.

В конце записки автор сообщает, что любовь, которую он испытывает к своей половинке, никогда не будет такой сильной, как сейчас.