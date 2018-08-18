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При стрельбе в екатеринбургском кафе ранили охранника

18 августа 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

При стрельбе в екатеринбургском кафе ранили охранника
pixabay.com

В одном из кафе Екатеринбурга в результате стрельбы пострадал охранник. Инцидент произошел в пятницу, 17 августа, по улице Сакко и Ванцетти. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, полиция города возбудила уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый гражданин 1984 года рождения, сообщил Горелых. «В настоящее время он содержится под стражей. Вопрос о дальнейшей мере пресечения будет решен в суде в ближайшее время», - добавил глава пресс-службы ГУМВД РФ.

Как стало известно, охранник кафе не впустил посетителя, так как ранее мужчина уже устраивал дебоши. Он в нетрезвом состоянии ушел, а после – вернулся с оружием, сделав несколько выстрелов в сторону охранника.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

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