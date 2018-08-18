Сын экс-депутата Шингаркина найден мертвым

19-летний сын бывшего депутата Государственной думы Максима Шингаркина Роман выпрыгнул из окна вместе с девушкой, предварительно сковав с ней руки наручниками. Их тела нашли на улице Московской в Железнодорожном.

Перед тем, как совершить роковой поступок, Роман оставил странную записку на своей странице в социальной сети. Записка была найдена и на месте гибели пары. Как рассказала знакомая Романа, девушка и молодой человек редко появлялись на публичных мероприятиях или встречах и не любили рассказывать о себе.

Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин сказал РИА Новости: "Это правда. Я не могу говорить".