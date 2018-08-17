Во Франции рыбаки выловили мину времен Второй мировой войны

Сегодня в проливе Ла-Манш в четырех километрах от северо-западного побережья Франции рыболовецкий сейнер выловил немецкую мину времен Второй мировой войны весом почти в тонну.

Как только в региональной морской префектуре получили информацию о страшном «улове» французских рыбаков, экипаж рыболовецкого судна был эвакуирован с корабля. На сейнер отправились саперы.

Обследовав находку, они выяснили, что мина содержит около 860 килограммов взрывчатого вещества и все еще представляет большую опасность, поскольку может сдетонировать в любой момент. В данный момент мину снова погрузили в море. Саперы займутся ее обезвреживанием на следующей неделе, сообщает РИА Новости.