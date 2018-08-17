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Во Франции рыбаки выловили мину времен Второй мировой войны
17 августа 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в проливе Ла-Манш в четырех километрах от северо-западного побережья Франции рыболовецкий сейнер выловил немецкую мину времен Второй мировой войны весом почти в тонну.
Как только в региональной морской префектуре получили информацию о страшном «улове» французских рыбаков, экипаж рыболовецкого судна был эвакуирован с корабля. На сейнер отправились саперы.
Обследовав находку, они выяснили, что мина содержит около 860 килограммов взрывчатого вещества и все еще представляет большую опасность, поскольку может сдетонировать в любой момент. В данный момент мину снова погрузили в море. Саперы займутся ее обезвреживанием на следующей неделе, сообщает РИА Новости.
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