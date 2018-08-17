В Иерусалиме араб напал с ножом на полицейских и был застрелен

Сегодня в историческом центра Иерусалима араб с ножом напал на израильских полицейских. В ходе короткой схватки нападавший был застрелен, среди полицейских и прохожих пострадавших нет.

«Злоумышленник вышел с Храмовой горы. Он приблизился к группе полицейских, дежуривших в этом районе, и попытался ударить одного из них ножом. В ходе схватки по подозреваемому был открыт огонь. Он нейтрализован», - сообщила пресс-служба иерусалимской полиции.

Нападавшим оказался 30-летний араб из расположенного на севере Израиля города Умм аль-Фахма. В настоящее время с Храмовой горы эвакуированы все посетители. Израильская полиция проводит следственные действия на месте инцидента, сообщает РИА Новости.