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Российские журналисты были обстреляны в Донбассе
17 августа 2018, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]
Съемочная группа военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова попала под огонь украинских военных в Донбассе. Инцидент произошел в районе села Старомихайловка, никто не пострадал.
Об этом сообщил специальный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Журналисты ВГТРК собирались снять последствия обстрела ВСУ, под который попали сотрудники Красного Креста (МККК), сообщают "Вести". Украинских военных предупредили, что визит носит гуманитарный характер. Однако во время этой поездки со стороны Красногоровки (она находится на подконтрольной Украине территории) был открыт огонь.
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