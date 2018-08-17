Житель Кемерова пришел на свои поминки спустя 9 дней после похорон

Кемеровчанина считали погибшим при пожаре в одном из частных домов, пока он не пришел на свои поминки, устроенные родственниками. Под его именем похоронили другого мужчину, его "опознала" сестра.

На девятый день семья собралась на поминки. В этот момент внезапно пришел "умерший". Он рассказал, что все это время жил недалеко и друг ему сообщил, что на кладбище появилась могила с его именем. Кемеровчанин злоупотреблял алкоголем, куда-то дел свои документы, у мужчины осталось теперь только свидетельство о смерти.

Следователям теперь предстоит установить личность погибшего на пожаре.