Экскурсионный автобус сгорел в Санкт-Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга сгорел экскурсионный автобус. Согласно последней информации экстренных служб Северной столицы, это произошло из-за воспламенения моторного отсека машины.

Происшествие случилось на проспекте Стачек неподалеку от дома номер 7. Уточняется, что в момент возгорания в салоне экскурсионного автобуса находились более сорока человек, передает сегодня РИА "Новости". В результате пожара никто не пострадал.

Источник утверждает, что пассажиров удалось оперативно вывести из транспортного средства. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.