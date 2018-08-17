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Экскурсионный автобус сгорел в Санкт-Петербурге
17 августа 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Кировском районе Санкт-Петербурга сгорел экскурсионный автобус. Согласно последней информации экстренных служб Северной столицы, это произошло из-за воспламенения моторного отсека машины.
Происшествие случилось на проспекте Стачек неподалеку от дома номер 7. Уточняется, что в момент возгорания в салоне экскурсионного автобуса находились более сорока человек, передает сегодня РИА "Новости". В результате пожара никто не пострадал.
Источник утверждает, что пассажиров удалось оперативно вывести из транспортного средства. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
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