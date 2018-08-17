В Якутии из-за отказа двигателя экстренно сел пассажирский самолет
17 августа 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Якутии экстренную посадку совершил пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Якутска в Чокурдах. Согласно последней информации, воздушное судно вернулось в аэропорт из-за отказа левого двигателя.
В пресс-службе авиакомпании "Якутия" уточнили, что посадка была совершена в штатном режиме. На борту в момент случившегося находились 32 пассажира, а также несколько членов экипажа. В результате инцидента ни один человек не пострадал, передает РИА "Новости".
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес