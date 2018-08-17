В Якутии из-за отказа двигателя экстренно сел пассажирский самолет

В Якутии экстренную посадку совершил пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Якутска в Чокурдах. Согласно последней информации, воздушное судно вернулось в аэропорт из-за отказа левого двигателя.

В пресс-службе авиакомпании "Якутия" уточнили, что посадка была совершена в штатном режиме. На борту в момент случившегося находились 32 пассажира, а также несколько членов экипажа. В результате инцидента ни один человек не пострадал, передает РИА "Новости".

Специальная комиссия приступила к выяснению причин отказа двигателя. Самолет осматривают эксперты, которые позже сообщат, из-за чего возникла неисправность.