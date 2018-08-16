Нетрезвый москвич устроил дебош на борту самолета

Уголовное дело возбуждено в отношении 33-летнего москвича, пассажира бизнес-класса рейса авиакомпании "Алроса" Москва (Домодедово) - Мирный, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В полете неадекватный пассажир всячески провоцировал конфликт с бортпроводниками, а при доставлении в отдел полиции аэропорта Мирный и вовсе повел себя крайне агрессивно.

После того, как его задержали за дебош в самолете, житель Москвы накинулся на полицейских. После приземления в аэропорту якутского города уже в отделении он стал пинать правоохранителей ногами.

Отмечается, что мужчина на момент инцидента пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее подобный случай произошел в Хабаровске: полицейские сняли с рейса пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилотов.