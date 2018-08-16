В ХМАО безработный случайно получил 400 тысяч рублей

Кассир одного из банков в Урае в ХМАО по ошибке выдала 400 тысяч вместо 400 рублей безработному мужчине. Тот скрылся с деньгами, однако был задержан правоохранителями, сообщили в МВД.

Безработный мужчина пришел в банк, чтобы обналичить 400 рублей со своей банковской карты. По ошибке кассир выдала ему в тысячу раз больше. Сопротивляться счастливчик не стал: забрал деньги и ушел.

Обнаружив собственную оплошность, кассир обратилась к правоохранителям. Подозреваемого быстро вычислили по горячим следам. Его задержали на одной из улиц города с помощью наряда патрульно-постовой службы.

Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 42-летний безработный местный житель. Югорчанин успел потратить лишь 600 рублей - на приобретение спиртных напитков. Остальные финансовые средства он спрятал в диван.

Мужчина надеялся, что кассир не обнаружит ошибку. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом: за приобретение и хранение наркотических веществ, а также за оскорбление и применение насилия в отношении представителя правопорядка.