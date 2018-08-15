В Тульской области шесть человек пострадали из-за массового ДТП

Сегодня, 15 августа, на 4 километре автодороги «Алексин-Игнышевка-Ламоново» по неустановленным причинам столкнулись два автомобиля «Рено», а также автомобиль «Шевроле». По официальным данным, есть пострадавшие.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и врачи скорой помощи. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекли 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

В аварии пострадали водители «Шевроле» и «Дастера», а также пассажиры - женщина и трое детей от 12 до 17 лет. О состоянии пострадавших не уточняется. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.