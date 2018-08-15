Сегодня стало известно о кончине 92-летнего ветерана Владимира Николенко из ЯНАО, которому ранее врачи "скорой помощи" на протяжении нескольких часов категорически отказывали в госпитализации.

Информацию о смерти Владимира Николенко днем в среду, 15 августа, предоставила дочь пенсионера Людмила, передает РИА "Новости".

Напомним, в начале июля текущего года в СМИ появилась информация о ветеране из Нового Уренгоя, которого медики не хотели госпитализировать в течение трех часов, хотя лечащий врач пожилого мужчины заявлял о необходимости срочного помещения пациента в реанимацию. Медработники мотивировали свой отказ тем, что им не нужно, чтобы "больной умер в их машине".