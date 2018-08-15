В Орле произошел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшие

В одном из многоквартирных домов Орла в среду утром произошел взрыв бытового газа. Согласно последней информации ГУ МЧС по Орловской области, в результате случившегося пострадали два человека.

Происшествие случилось в третьем подъезде дома, там оказались выбиты стеклопакеты. В квартире, где взорвался газ, впоследствии случилось возгорание, передает RT

Оба пострадавших были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Специалисты оперативно эвакуировали из здания около 60 человек. В тушении пожара принимали участие не менее 60 пожарных, а также 23 единицы техники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.