Вертолет вылетел для эвакуации кемеровских туристов с горы на Алтае

Днем во вторник, 14 августа, спасатели МЧС России вылетели на вертолете из аэропорта Горно-Алтайск для эвакуации российских туристов с вершины Ак-Кем. Ранее в данном районе наблюдался сильный туман.

Представитель пресс-службы МЧС РФ по Республике Алтай подчеркнул, что летательный аппарат не мог добраться до туристов раньше из-за плохой видимости, передает РИА "Новости". Теперь спасателям нужно преодолеть по воздуху 240 километров, провести доразведку, а затем самостоятельно подняться на высоту 4,1 тысячи метров.

Предполагается, что вертолет совершит посадку в райцентре Усть-Кокса, в 75 километрах от места, где заблокированы четыре жителя Кемерово.