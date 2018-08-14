В центре Петербурга обрушились строительные леса, пострадали люди

Утром во вторник в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга во время осмотра фасада ремонтируемого здания произошло обрушение строительных лесов с четвертого по первый этаж. Пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел около 11 часов утра на Гражданской улице, дом 8. Рабочие сорвались с высоты четвертого этажа. В результате случившегося пять человек пострадали, трое рабочих попали в больницу.

Фонд капитального ремонта начал проверку по факту ЧП: жилищный комитет Санкт-Петербурга счел причиной обрушения нарушение правил техники безопасности со стороны подрядчика.

"За это нарушение в отношении подрядчика Фондом будут применены штрафные санкции. Остальные подрядные организации будут предупреждены о необходимости соблюдения правил техники безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.