Дебоширке придется заплатить 50 тысяч рублей российской авиакомпании

Пассажирке, устроившей дебош на борту самолета авиакомпании "Россия" придется выплатить перевозчику 50 тысяч рублей. Рейс, на котором произошел инцидент, выполнялся 27 января текущего года.

Согласно последней информации, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желала выполнять требования бортпроводников, оскорбляла их и других пассажиров, употребляла нецензурную лексику. Командир воздушного судна вызвал полицию, вследствие чего дебоширку вывели из салона. Вылет был задержан на 55 минут.

Мировой суд 9 августа рассмотрел иск авиакомпании к пассажирке и обязал хулиганку выплатить "России" около 50 тысяч рублей, передает РИА "Новости".