Американец врезался на самолете в свой дом из-за ссоры с супругой
14 августа 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Юта пилот Дуэйн Йоуд направил самолет в собственный дом, где в этот момент находились его жена и сын. В воскресенье мужчина был арестован из-за нападения на свою супругу.
Потом он был выпущен полицией под залог. Как пишут СМИ, Йоуд отправился в аэропорт Форк-Спрингвилл, сел в самолет, а затем специально врезался в собственный дом. Супруге с ребенком удалось выбраться из развалин горящего после крушения самолета здания.
47-летнй Дуэйн был опытным пилотом, у него было разрешение на полеты. В результате инцидента он погиб.
В Сетях публикуют видео с места трагедии.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес