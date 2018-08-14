Американец врезался на самолете в свой дом из-за ссоры с супругой

В американском штате Юта пилот Дуэйн Йоуд направил самолет в собственный дом, где в этот момент находились его жена и сын. В воскресенье мужчина был арестован из-за нападения на свою супругу. Опубликована беседа диспетчеров и угонщика самолета в Сиэтле

Потом он был выпущен полицией под залог. Как пишут СМИ, Йоуд отправился в аэропорт Форк-Спрингвилл, сел в самолет, а затем специально врезался в собственный дом. Супруге с ребенком удалось выбраться из развалин горящего после крушения самолета здания.

47-летнй Дуэйн был опытным пилотом, у него было разрешение на полеты. В результате инцидента он погиб.

В Сетях публикуют видео с места трагедии.