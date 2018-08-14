На юге Москвы машина насмерть сбила пенсионерку
14 августа 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в понедельник, 13 августа, на юге Москвы случилось ДТП с летальным исходом. Согласно последней информации источников, иномарка насмерть сбила на Чонгарском бульваре пожилую женщину.
В полиции подчеркнули, что за рулем машины находился безработный мужчина 1988 года рождения. Как сообщает сегодня утром Агентство городских новостей "Москва", водитель двигался задним ходом и совершил наезд на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
Уточняется, что пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм. Полицейские в настоящий момент проводят проверку по факту случившегося.
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