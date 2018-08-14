В акватории Байкала затонул легкомоторный самолет

Во всемирно известное озеро Байкал, расположенное на территории РФ, упал частный легкомоторный самолет. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

"Легкомоторный самолет, предположительно, амфибия, при попытке взлететь упал в Байкал и утонул. Предварительно известно, что пилот не пострадал", - сообщил собеседник РИА Новости.

Уточняется также, что самолет поначалу держался на воде. И его даже начали буксировать к берегу, но из-за поврежденного поплавка самолет затонул на глубине около 5 метров.

Инцидент произошел около острова Ольхон в Иркутской области. В настоящий момент на месте аварии работают следователи. По факту крушения воздушного судна проводится доследственная проверка.