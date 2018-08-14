В ДТП с автобусом в Великобритании пострадали более 40 человек
14 августа 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский автобус с людьми перевернулся вчера в графстве Кент к юго-востоку от Лондона. В результате ДТП получили травмы пострадал 41 человек, в том числе семеро несовершеннолетних.
Большинство пострадавших пострадали несильно, медицинская помощь им была оказана на месте аварии. Трое пассажиров доставлены в больницу, сообщает kp.ru.
Еще двоих пассажиров извлекали из искореженного автобуса с помощью специального оборудования.
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