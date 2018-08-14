В ДТП с автобусом в Великобритании пострадали более 40 человек

Пассажирский автобус с людьми перевернулся вчера в графстве Кент к юго-востоку от Лондона. В результате ДТП получили травмы пострадал 41 человек, в том числе семеро несовершеннолетних.

Большинство пострадавших пострадали несильно, медицинская помощь им была оказана на месте аварии. Трое пассажиров доставлены в больницу, сообщает kp.ru.

Еще двоих пассажиров извлекали из искореженного автобуса с помощью специального оборудования.