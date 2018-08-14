Вертолет не может добраться до заблокированных на Алтае туристов из-за тумана
14 августа 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Спасатели не могут добраться до четверых кемеровских туристов, заблокированных в горах на Алтае. Утром во вторник вертолету МЧС России не удается вылететь к вершине Ак-Кем из-за сильного тумана.
Летательный аппарат планировал подняться в воздух в 4.00 по московскому времени, однако вылет пришлось перенести. Спасатели не оставляют надежды провести сегодня операцию в районе горы Белуха, поскольку погода меняется каждые двадцать минут, передает РИА "Новости".
Напомним, в минувшее воскресенье из Усть-Коксинского района республики Алтай поступил сигнал бедствия. Туристы оказались заблокированы на высоте 4,1 тысячи метров. Им удалось сообщить о случившемся по спутниковому телефону. Спасатели поддерживают с ними связь и сегодня.
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