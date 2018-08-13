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Специалисты осмотрели "Медного всадника" после инцидента с мангалом
13 августа 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
После произошедшего в начале августа инцидента с мангалом специалисты Санкт-Петербургского государственного музея городской скульптуры провели внеплановый осмотр монумента «Медный всадник».
«Бронзовая поверхность и гранитный постамент не имеют интенсивных загрязнений и потеков. Механических повреждений и деформаций скульптуры также не обнаружено. Реставраторами были удалены поверхностные загрязнения. Памятник находится в удовлетворительном состоянии», - сообщили специалисты музейной службы по текущему уходу за памятниками после проведения осмотра монумента.
Ранее сообщалось, что 5 августа на Сенатской площади в Санкт-Петербурге был совершен акт вандализма. Группа молодых людей забралась на монумент Петру Первому, известный под названием «Медный всадник», и попыталась установить мангал на спине коня. Два вандала были задержаны полицией, на них составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает РИА Новости.
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