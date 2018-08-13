После произошедшего в начале августа инцидента с мангалом специалисты Санкт-Петербургского государственного музея городской скульптуры провели внеплановый осмотр монумента «Медный всадник».

«Бронзовая поверхность и гранитный постамент не имеют интенсивных загрязнений и потеков. Механических повреждений и деформаций скульптуры также не обнаружено. Реставраторами были удалены поверхностные загрязнения. Памятник находится в удовлетворительном состоянии», - сообщили специалисты музейной службы по текущему уходу за памятниками после проведения осмотра монумента.

Ранее сообщалось, что 5 августа на Сенатской площади в Санкт-Петербурге был совершен акт вандализма. Группа молодых людей забралась на монумент Петру Первому, известный под названием «Медный всадник», и попыталась установить мангал на спине коня. Два вандала были задержаны полицией, на них составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает РИА Новости.