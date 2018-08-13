В Курганской области в результате ДТП погибли четыре человека
13 августа 2018, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 12 августа, в результате ДТП погибли четыре человека в Курганской области, в том числе двое детей. Ещё два человека получили ранения. Как стало известно, грузовой автомобиль столкнулся на трассе с легковой машиной. Об этом сообщил сегодня областной центр медицины катастроф.
По информации источника, пострадали шесть человек. Ребёнок был госпитализирован в больницу имени Красного Креста. Как сообщает РИА Новости, ранее поступила информация о ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Авария произошла в Кетовском районе на 278-м километре федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш».
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